У Трампа не відмовляться від спроб оскаржити результати виборів

Команда юристів чинного президента США Дональда Трампа продовжить подавати позови з вимогою скасувати результати президентських виборів.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю Newsmax заявив особистий адвокат Трампа Руді Джуліані, коментуючи рішення Верховного суду про відхилення позову генпрокурора штату Техас, який намагався заблокувати голоси виборців на президентських виборах у чотирьох штатах.

За словами Джуліані, позов було відхилено без розгляду, що дає можливість подати аналогічні позови від імені президента і виборців в окружні суди.

Як повідомляв Укрінформ, Верховний суд США вирішив відхилити позов штату Техас та інших штатів, очолюваних республіканцями, про скасування результатів виборів у Мічигані, Вісконсині, Пенсільванії і Джорджії.

Вибори президента США відбулися 3 листопада цього року. Найбільшу кількість голосів вибірників набрав демократ Джо Байден. Чинний глава Білого дому Дональд Трамп продовжує заперечувати свою поразку і поширює безпідставні обвинувачення, що демократи «вкрали» його перемогу.