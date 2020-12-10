Посольство Китаю у США відхрестилося від ретвіта Трампа, кажуть – то все хакери

Посольство Китайської Народної Республіки в США заявляє, що його сторінку у Твітері зламали хакери, які зробили ретвіт суперечливого посту американського президента Дональда Трампа щодо виборів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні посольства у Твітер.

«Наш акаунт у Твітері був зламаний..., і ми це засуджуємо. Посольство не робило жодних ретвітів 9 грудня», - заявили у китайському диппредставництві.

За даними CNBC, першим ретвіт помітив журналіст Reuters Девід Шепардсон. У тексті посту Трампа йшлося про те, що «демократи вкрали у нього вибори через шахрайство».

Сама соцмережа позначила цей пост про виборче шахрайство як суперечливий.

Ретвіт був видалений після того, як співробітники посольства змогли увійти у свій акаунт після зламу.

Як повідомляв Укрінформ, вибори президента США відбулися 3 листопада. Найбільшу кількість голосів вибірників набрав демократ Джо Байден. Новий президент вступить на посаду 20 січня 2021 року.