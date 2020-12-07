Трамп запланував мітинг у день інавгурації Байдена – ЗМІ

Чинний президент США Дональд Трамп може провести мітинг у Флориді в день інавгурації Джо Байдена 20 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Anxios із посиланням на анонімні джерела.

За інформацією порталу, Трамп може покинути Білий дім на вертольоті, а потім пересісти на літак і вирушити до Флориди, де на мітингу оголосить про свій намір балотуватися на виборах у 2024 році.

У Білому Домі не коментують цю інформацію.

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Як повідомляв Укрінформ, вибори президента США відбулися 3 листопада цього року. Найбільшу кількість голосів вибірників набрав демократ Джо Байден. Новий президент вступить на посаду 20 січня 2021 року.

Фото: The White House