Трамп запланував мітинг у день інавгурації Байдена – ЗМІ
Укрінформ
Чинний президент США Дональд Трамп може провести мітинг у Флориді в день інавгурації Джо Байдена 20 січня.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Anxios із посиланням на анонімні джерела.
За інформацією порталу, Трамп може покинути Білий дім на вертольоті, а потім пересісти на літак і вирушити до Флориди, де на мітингу оголосить про свій намір балотуватися на виборах у 2024 році.
У Білому Домі не коментують цю інформацію.
Як повідомляв Укрінформ, вибори президента США відбулися 3 листопада цього року. Найбільшу кількість голосів вибірників набрав демократ Джо Байден. Новий президент вступить на посаду 20 січня 2021 року.
Фото: The White House