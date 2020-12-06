Трамп провів перший мітинг після поразки на виборах

Президент США Дональд Трамп цієї суботи організував у штаті Джорджія свій перший мітинг: захід проводився на підтримку республіканців від штату Джорджія Девіда Пердью і Келлі Леффлер, які переобиралися в Сенат Конгресу США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Під час свого публічного виступу Трамп укотре заявив про «численні випадки порушень і фальсифікацій на виборах».

Варто зауважити, що 5 січня 2021 року в штаті Джорджія має пройти другий тур виборів до верхньої палати Конгресу. Від результату голосування залежить співвідношення сил у Сенаті. Демократам, які вже мають більшість у Палаті представників, необхідно виграти обидва місця, щоб контролювати Сенат. Якщо республіканці отримають одне місце, вони збережуть свою більшість і зможуть заблокувати більшу частину законодавчого порядку денного обраного президента Джо Байдена.

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Утім замість власне агітації за двох місцевих республіканських кандидатів, Трамп на мітингу зосередився на собі та своїй поразці на нещодавніх президентських перегонах.

«Вони обдурили нас і сфальсифікували наші президентські вибори, але ми все одно переможемо. Ми збираємося повернути Білий дім, ми виграємо його знову... Я не хочу чекати 2024 року. Я хочу повернутися на три тижні назад», - наголосив Трамп.

В ході свого виступу Трамп укотре заявив про нібито численні випадки порушень і фальсифікацій на виборах та знову розкритикував губернатора Джорджії Брайана Кемпа, якого до цього закликав зібрати позачергове засідання місцевих законодавчих зборів для обговорення підсумків виборів, а також забезпечити перевірку справжності підписів американців на виборчих бюлетенях.

Варто зазначити, що звинувачення Трампа в широко поширеному шахрайстві на виборах були відкинуті владою штатів і федеральною владою по всій країні, а численні юридичні позови його кампанії провалилися.

Як повідомляв Укрінформ, вибори президента США відбулися 3 листопада цього року. Найбільшу кількість голосів вибірників (306 з необхідних 270) набрав демократ Джо Байден.

Фото: The White House