Мін'юст Трампа не знайшов доказів масштабних фальсифікацій на виборах

Призначений президентом Трампом генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що підпорядковане йому Міністерство юстиції не виявило доказів широкомасштабної фальсифікації президентських виборів, на чому безустанно наголошує глава Білого дому.

Про це чиновник сказав у інтерв’ю АР у вівторок, передає Укрінформ.

"На сьогодні ми не побачили випадків шахрайства в таких масштабах, які могли б спричинити інший результат виборів", - зауважив Барр.

Коментарі глави Мін'юсту США пролунали на тлі неодноразових заяв президента Трампа про начебто «вкрадені» у нього вибори. При цьому, глава Білого дому продовжує категорично заперечувати свою поразку та намагається в судах оскаржити результати підрахунку голосів.

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У інтерв'ю Associated Press Барр заявив, що прокуратура та ФБР розглядають конкретні скарги та інформацію, яку вони отримали. Однак, знову ж, на сьогодні немає жодних доказів масштабних фальсифікацій.

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Як повідомляв Укрінформ, Вільям Барр був номінований на посаду генерального прокурора США Дональдом Трампом і очолив Мін'юст на початку 2019 року. Упродовж всього періоду він залишався завзятим союзником президента та неодноразово висловлював думку, що голосування поштою могло бути особливо вразливим для шахрайства в період пандемії у США.