У США хочуть уникнути появи нового Трампа

Чинний президент показав, наскільки руйнівним може стати популізм навіть для найсильнішої демократії світу

Після виборів президента США з провальними результатами для чинного глави Білого дому Дональд Трамп продовжує «чіплятися за крісло» в Овальному кабінеті. Він розгорнув масштабний наступ по двох фронтах.

З одного боку, команда республіканських юристів завалила позовами суди в п’яти «ключових» штатах. З іншого, сам Трамп та його кампанія продовжують пропагандистський вплив на свідомість республіканських виборців із бездоказовими заявами про «масове шахрайство» й «фальсифікації» під час голосувань. Тим часом і демократичний табір, і вагома частина республіканців замислилися над тим, як урятувати Америку в майбутньому від авторитарного популіста-корупціонера, який робить ставки на розколі в суспільстві.

Фото: Official White House

СТРАТЕГІЯ – ЯК ЗБЕРЕГТИ КРІСЛО

Стратегія Дональда Трампа та його кампанії щодо перегляду результатів виборів після 3 листопада полягала не в тому, щоб отримати перемогу над Байденом при перерахунку голосів, як могло здатися спочатку. Адже надто очевидною була із самого початку перевага демократа.

Головна мета численних судових позовів республіканських юристів полягала в іншому – затягти процес так званої «сертифікації» результатів голосувань. Оскільки в США діє електоральний коледж, команда Трампа просто прагнула заблокувати можливість голосування вибірників у п’яти ключових штатах до 14 грудня. Саме ця дата визначена законом як дедлайн для того, щоби почати процедуру їхнього голосування.

Ставки були зроблені на Пенсильванію, яка має 20 голосів вибірників, Джорджію (16 голосів), Мічиган (16 голосів), Аризону (11 голосів) і Вісконсин (10 голосів). Ці штати стали виграшними для Трампа на минулих виборах, тож він розраховував на них і цього року.

За попередніми підрахунками, Джо Байден отримує 306 вибірників, тоді як для обрання президентом потрібно лише 270. Тобто, щоби заблокувати перемогу Байдена, команді Трампа потрібно «заморозити» всього 37 голосів вибірників.

Іншими словами, Трампу вкрай важливо заблокувати голосування вибірників у будь-яких трьох із п’яти «ключових» штатів. Й тоді жоден із кандидатів не набере 270 представників електорального коледжу, що дасть змогу перевести вибори в іншу площину. В такому випадку президента має обирати Палата представників або, за певних обставин, визначати Верховний суд – чого явно хотів би добитися нинішній президент, оскільки там зараз панує перевага консерваторів над лібералами (шість проти трьох суддів).

Однак, як визнав напередодні сам Трамп, буде «дуже важко» довести справу до Верховного суду. За оцінками багатьох експертів, це зробити «практично неможливо». Адже станом на понеділок, всі п’ять штатів сертифікували, тобто офіційно підтвердили перемогу Байдена та ініціювали процес призначення вибірників для нього та віцепрезидентки Камали Гарріс. Звісно, у Трампа ще залишається можливість продовжувати судові процеси на місцях, однак після «сертифікації» перемоги Байдена на рівні штатів, ймовірність того, що суди змінять своє ставлення, зменшується в рази.

Фото: Getty Images

ІНФОРМАЦІЯ – ВБИВЧА СИЛА

Тим часом інформаційна кампанія Трампа, яка гучно поширює звинувачення у начебто «масованому шахрайстві» та фальсифікаціях на виборах, стала не меншим викликом для вже розколотого американського суспільства. За Трампа проголосувало майже 74 мільйони американців, і велика частина (в основному, освіченого республіканського електорату) погодилась з оголошеними результатами виборів, визнавши виборчу боротьбу чесною.

Однак, мільйоні прихильників Трампа продовжують вірити його заявам про «шахрайство» під час підрахунку голосів, про «корумповані» американські ЗМІ та навіть про змову проти Трампа з боку ФБР і Мінюсту, якими керують його ж ставленики.

Ба більше, маса послідовників Трампа готові за першим покликом приїхати до столиці, щоби без вагань підтримати зусилля свого кумира залишитися в президентському кріслі. А це лише поглиблює розбіжності всередині Сполучених Штатів, які стають справжнім викликом для нового президента країни.

Пропагандистська кампанія Трампа з дискредитації довіри до виборчого процесу в США неабияк загрожує шансам Республіканської партії зберегти за собою лідерство в Сенаті. Нагадаємо, під час виборів президента проходили, в тому числі, голосування за приблизно третину місць у верхній палаті американського Конгресу. І зараз у штаті Джорджія залишається два місця, за які боротимуться кандидати у другому турі, призначеному на початок січня.

Нинішня ситуація в 100-мандатній верхній палаті Конгресу США виглядає так: республіканці вже мають 50 голосів, демократи набирають 48 своїх представників. Тобто, якщо демократи отримають перемогу у боротьбі за два мандати від Джорджії, то разом із віцепрезидентом (який також головує в Сенаті), вони матимуть більшість.

Звісно, це викликало занепокоєння всередині Республіканської партії. Адже, якщо Трамп надалі поширюватиме теорії змови і вигадки про «фальсифікації», то відіб’є останнє бажання республіканського електорату в Джорджії голосувати під час другого туру. Ситуація дійшла до того, що від Трампа почали публічно відвертатися впливові республіканці, аби якось зберегти авторитет партії серед виборців.

Фото: Official White House

ЩОБ НЕ БУЛО НОВОГО ТРАМПА

Отже, спроби Трампа залишитися в Овальному кабінеті виглядають безнадійно. Принаймні, з точки зору виборців-демократів, а також освіченої частини республіканців, які не розділяють сумнівів Трампа щодо голосування в США.

Більшість американців сприймає нинішні зусилля Білого дому як процедурну тяганину, чітко обмежену за часом – до 20 січня 2021 року, коли запланована інавгурація нового президента.

На цьому тлі в США починають з’являтися оцінки й застереження, як не допустити в майбутньому появи в Білому домі нового Трампа, якого вже відкрито називають неприхованим популістом й корумпованим лідером. Наприклад, The Washington Post в одній з авторських публікацій із цього приводу пише: «Американська демократія впродовж останніх чотирьох років витримувала наступо – безпосередньо з боку Білого дому. Авторитарний популізм президента Трампа пошкодив фундамент республіки».

Нинішній глава Білого дому не соромився порушувати норми етики, яких дотримувалась більшість його попередників – очевидно, крім тих, яким був оголошений імпічмент. «Після Уотергейтського скандалу Конгрес прийняв цілу низку реформ, щоби запобігти майбутньому Ніксону повторити свої зловживання владою», - зазначає американське видання, згадуючи закони, проголосовані свого часу в Конгресі.

І зараз пропонується запровадити принаймні три найважливіших реформи. Передусім зазначається, що Трамп легко «політизував верховенство права», звільнивши директора ФБР, який вів розслідування проти його оточення, змінив генпрокурора на лояльного Вільяма Барра та зробив ряд інших кроків, які є прямою стежкою до авторитаризму. Тож перша реформа – це обмеження на законодавчому рівні можливості для президента перебувати «поза законом», пише WP.

Другий крок – це реформа заплутаної виборчої системи в США, яка є застарілою й такою, що дає змогу для теоретичного перегляду результатів у різні способи.

По-третє, наступні президенти не можуть уникати покарання за відверту корумпованість. «Норми етики повинні стати законами етики», - зазначає видання. Тобто, необхідні законодавчі акти з низкою вимог для президента, а не рекомендації, засновані на традиціях. Від наступних лідерів США треба вимагати публічної відмови від бізнес-інтересів, а також оприлюднення податкових декларацій як мінімум за 10 років до приходу в Білий дім.

Цікаво, що Сполучені Штати лише зараз дійшли до потреби реформувати інститут президентства, що так чи інакше пройшли інші, навіть молоді демократії. У США впродовж століть діяла непохитна політична культура та відповідальність, що не встояла з приходом Дональда Трампа. Він показав, наскільки руйнівним може стати популізм для будь-якої розвинутої системи, навіть найпершої й найсильнішої демократії.

Але це урок не лише для американського суспільства, а й для іншого цивілізованого світу. Адже, крім довіри до політичних традицій, етики та солодких обіцянок кандидатів, усе ж потрібно розставляти «запобіжники» від популізму та корупції, здатних зруйнувати фундамент будь-якої держави.

Ярослав Довгопол, Вашингтон.