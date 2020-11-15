Тисячі прихильників Трампа вийшли на мітинг у Вашингтоні

У столиці США в суботу, 14 листопада, відбувся масштабний мітинг прихильників чинного президента Дональда Трампа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Учасники акції у Вашингтоні скандували "Ще чотири роки!" і стверджували, що минулі вибори глави держави супроводжувалися фальсифікаціями.

President @realDonaldTrump making an appearance at today’s march ❤️ pic.twitter.com/aX3oc9uHIx — Students For Trump (@TrumpStudents) November 14, 2020

ЗМІ оцінили чисельність присутніх в кілька тисяч чоловік. Сам глава держави написав у Twitter про "сотні тисяч" прихильників, а прес-секретар Білого дому Кейлі Макенані заявила про "більш ніж мільйон учасників".

Трамп привітав учасників протесту, помахавши їм з вікна автомобіля по шляху в гольф-клуб.

Читайте також: Байден виграв більшість ключових штатів і має 306 вибірників – ЗМІ Нагадаємо, вибори президента США відбулися 3 листопада. За результатами попередніх підрахунків (крім кількох ключових штатів) Джо Байден був оголошений переможцем. Зате Дональд Трамп заявив, що буде оскаржувати через суди результати виборів в штатах, де переміг Джо Байден.

Фото: АА