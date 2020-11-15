Тисячі прихильників Трампа вийшли на мітинг у Вашингтоні
Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.
Учасники акції у Вашингтоні скандували "Ще чотири роки!" і стверджували, що минулі вибори глави держави супроводжувалися фальсифікаціями.
President @realDonaldTrump making an appearance at today’s march ❤️ pic.twitter.com/aX3oc9uHIx— Students For Trump (@TrumpStudents) November 14, 2020
ЗМІ оцінили чисельність присутніх в кілька тисяч чоловік. Сам глава держави написав у Twitter про "сотні тисяч" прихильників, а прес-секретар Білого дому Кейлі Макенані заявила про "більш ніж мільйон учасників".
Трамп привітав учасників протесту, помахавши їм з вікна автомобіля по шляху в гольф-клуб.
Нагадаємо, вибори президента США відбулися 3 листопада. За результатами попередніх підрахунків (крім кількох ключових штатів) Джо Байден був оголошений переможцем. Зате Дональд Трамп заявив, що буде оскаржувати через суди результати виборів в штатах, де переміг Джо Байден.
Фото: АА