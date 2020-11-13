Компетентні органи в США не виявили фальсифікацій на виборах

Компетентні органи, які відповідають за організацію та безпеку виборів у США, спростували необґрунтовані заяви чинного президента Дональда Трампа та його прибічників про нібито масові фальсифікації під час голосування.

Про це йдеться у спільній заяві керівників цих органів, оприлюдненій у четвер на офіційному сайті Агентства з питань кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA), передає Укрінформ.

«Хоча ми знаємо про існування багатьох необґрунтованих претензій та можливостей для дезінформації щодо процесу наших виборів, ми можемо запевнити вас, що маємо максимальну впевненість у безпеці та цілісності наших виборів», - зауважується в заяві.

При цьому підкреслюється: немає жодних доказів, що будь-яка система голосування у США знищила чи втратила бюлетені з голосами, змінювала голоси або ж була скомпрометована.

«Вибори 3 листопада були найбезпечнішими в історії Америки», - підкреслюється в документі.

Заяву підписали високопоставлені члени Виконавчого комітету Урядової координаційної ради з питань виборчої інфраструктури (GCC), Агентства з питань кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA), а також Координаційної ради сектору виборчої інфраструктури (SCC) Сполучених Штатів.

Позиція цих органів була оприлюднена через кілька годин після того, як чинний президент США Дональд Трамп безпідставно заявив на офіційній твітер-сторінці, що виробник обладнання для голосувань Dominion нібито здійснив масштабні фальсифікації. Зокрема, Трамп заявив, що мільйони голосів на його користь були або видалені або «перекинуті» на користь демократа Джо Байдена.