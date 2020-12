Вісконсин офіційно затвердив перемогу Джо Байдена на голосуваннях у штаті

Відповідну заяву оприлюднив у понеділок губернатор штату Тоні Еверс, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні я виконав свій обов'язок, щоби сертифікувати (офіційно затвердити – ред.) результати виборів 3 листопада, і, як вимагає закон штату й федеральне законодавство, я підписав Сертифікат про затвердження списків вибірників для обраного президента Джо Байдена та обраної віцепрезидентки Камали Гарріс», - зазначив Еверс на власній твітер-сторінці.

Please join me in thanking our clerks, election administrators, and poll workers across our state for working tirelessly to ensure we had a safe, fair, and efficient election. Thank you for all your good work.