Вісконсин офіційно затвердив перемогу Джо Байдена на голосуваннях у штаті

Влада Вісконсину офіційно оголосила Джо Байдена переможцем президентських виборів на голосуваннях у штаті після часткового перерахунку бюлетенів.

Відповідну заяву оприлюднив у понеділок губернатор штату Тоні Еверс, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні я виконав свій обов'язок, щоби сертифікувати (офіційно затвердити – ред.) результати виборів 3 листопада, і, як вимагає закон штату й федеральне законодавство, я підписав Сертифікат про затвердження списків вибірників для обраного президента Джо Байдена та обраної віцепрезидентки Камали Гарріс», - зазначив Еверс на власній твітер-сторінці.

Please join me in thanking our clerks, election administrators, and poll workers across our state for working tirelessly to ensure we had a safe, fair, and efficient election. Thank you for all your good work. — Governor Tony Evers (@GovEvers) November 30, 2020

За офіційними даними часткового перерахунку голосів, Джо Байден отримав перемогу в Вісконсині з перевагою 20,7 тис. голосів.

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Президент Трамп уже заявив, що подасть позов до суду у вівторок, щоби оскаржити процес сертифікації результатів виборів у штаті.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок влада штату Аризона також офіційно підтвердила перемогу Джо Байдена на виборах після процедури часткового перерахунку голосів.

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