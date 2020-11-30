Аризона офіційно затвердила перемогу Байдена після перерахунку голосів

Влада штату Аризона офіційно затвердила результати голосування на президентських виборах, які були переглянуті за позовами юридичної команди Дональда Трампа.

Як повідомляє The Hill, Байден випередив Трампа на більш ніж десять тисяч голосів, передає Укрінформ.

«Державна секретар Кеті Гоббс, губернатор (від Республіканської партії – ред.) Даг Дюсі та генеральний прокурор Марк Брнович взяли участь у підписанні документів, які засвідчили, що Байден здобув перемогу (на виборах – ред.) у штаті з перевагою понад 10 000 голосів», - зазначається в повідомленні.

При цьому чиновники офіційно підтвердили точність підрахунку результатів та безпеку виборів.

Як повідомлялося, Дональд Трамп виграв вибори в Аризоні в 2016 році та мав сподівання, що знову здобуде перемогу в цьому штаті.

Читайте також: Байден сьогодні отримає перший президентський звіт з нацбезпеки

Офіційна сертифікація результатів в Аризоні стала одним із останніх ударів по спробах Трампа переглянути результати виборів у ключових штатах. Останніми тижнями Мічиган, Пенсильванія й Джорджія визнали Байдена переможцем, навіть попри спроби Трампа вплинути на місцеву владу та його необґрунтовані твердження про фальсифікацію виборів у США.

Фото: Getty Images