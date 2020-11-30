Байден назвав кандидатів на ключові посади в економічно-фінансовому блоці уряду

Обраний президент США Джо Байден оголосив кандидатів на посади очільників міністерств і відомств економічно-фінансового блоку в уряді.

Про це повідомляється на сайті перехідної адміністрації Байдена-Гарріс, передає Укрінформ.

«Ця перевірена в кризових умовах команда допоможе обраним президентові Джо Байдену та віцепрезиденту Камалі Гарріс витягти Америку з нинішньої економічної кризи та відбудувати її», - зазначається в повідомленні.

Зокрема, кандидатом на посаду міністра фінансів є Джанет Єллен (Janet Yellen), яка в разі затвердження Сенатом стане першою жінкою в історії країни, яка очолить Мінфін.

Оголошені й кандидати на інші ключові посади: Ніра Танден (Neera Tanden) - на посаду директора Адміністративно-бюджетного управління; Воллі Адеємо (Wally Adeyemo) - заступника міністра фінансів США; Сесілія Роуз (Cecilia Rouse) - голови Ради економічних радників; Джаред Бернштейн (Jared Bernstein) і Хізер Буші (Heather Boushey) - членів Ради економічних радників.

«Цей вибір відображає прихильність обраного президента до створення адміністрації, яка виглядатиме так само, як Америка – враховуючи різне походження й життєвий досвід провідних економічних експертів нашої країни», - підкреслили в перехідній адміністрації.

Як повідомляв Укрінформ, вибори президента США відбулися 3 листопада. Чинний глава Білого дому Дональд Трамп відмовляється визнавати поразку, втім програє судові позови щодо перегляду результатів голосувань. На початку наступного року, 20 січня, запланована церемонія інавгурації нового президента США.