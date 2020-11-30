Байден оголосив про створення «жіночої команди» в Білому домі

Обраний президент США Джо Байден заявив про свій намір створити команду з комунікацій Білого дому, в якій ключові пости обійматимуть жінки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Biden-Harris Presidential Transition.

«Пряме і правдиве спілкування з американським народом є одним з найважливіших обов'язків президента, і на цю команду буде покладена величезна відповідальність за комунікацію американського народу з Білим домом. Я гордий повідомити сьогодні про першу команду з комунікацій, що складається лише з жінок», - йдеться у заяві Байдена.

Прессекратерем Білого дому планується призначити колишню главу пресслужби Держдепартаменту США Джен Дженніфер Псакі. Протягом 2011-2013 років вона була речницею президента Барака Обами, а потім – представником Держдепу.

Байден також оголосив заступницю керівника своєї передвиборної кампанії Кейт Бедінгфілд директором з комунікацій Білого дому. Пілі Тобар виконуватиме роль її заступниці.

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Серед інших ключових призначень:

Карін Жан-П'єр – колишня політична аналітикиня NBC і MSNBC, старша радниця Байдена і керівниця штабу його віцепрезидентки Камали Гарріс – стане головною заступницею прессекретаря.

Ешлі Етьєн – старша радниця передвиборного штабу Байдена – очолить комунікації віцепрезидентки Камали Гарріс. Сімона Сандерс отримає пост старшої радниці та головного прессекретаря Гарріс.

Елізабет Александер, яка працювала старшою радницею у передвиборному штабі Байдена-Гарріс, стане директоркою з комунікацій майбутньої першої леді Джилл Байден.

Як повідомляв Укрінформ, переможцем виборів президента США став кандидат від Демократичної партії Джо Байден, який отримав 306 голосів виборників за 270 необхідних. У Дональда Трампа — 232 голосів. Трамп заявив, що залишить Білий дім у день інавгурації, 20 січня, якщо Колегія виборників визнає демократа Джо Байдена переможцем. Виборники зберуться наступного місяця для офіційного оформлення голосування.

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