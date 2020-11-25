Байден визначив пріоритети на перші сто днів президентства

Обраний президент США демократ Джо Байден назвав імміграцію та природоохоронне законодавство пріоритетами на перші сто днів своєї роботи на посаді очільника країни.

Як передає Укрінформ, про це Байден розповів в інтерв’ю на NBC Nightly News.

Обраний президент зазначив, що планує реформувати імміграційне законодавство Америки та скасувати виконавчі розпорядження президента Дональда Трампа щодо навколишнього середовища.

«Я надішлю до Сенату США законопроєкт про імміграцію, який забезпечить шлях до громадянства для понад 11 мільйонів людей без документів», - сказав обраний президент.

Байден також заявив, що скасує дії та розпорядження Трампа щодо навколишнього середовища, що включали скасування більш ніж ста екологічних норм, включаючи «Закон про чисте повітря» (Clean Air Act) та «Закон про чисту воду» (Clean Water Act).

Байден назвав такі розпорядження Трампа «руйнівними» та такими, що «зробили наш клімат гіршим, а нас хворобливішими».

Втім, обраний президент зауважив, що його законодавчі ініціативи залежатимуть від співпраці, яку він «зможе чи не зможе отримати від Конгресу США».

Як повідомляв Укрінформ, Державний департамент СШАрозпочав формальний процес передачі влади команді Джо Байдена, який, за результатами попереднього підрахунку голосів отримав перемогу на виборах глави Білого дому.

Інавгурація наступного президента США має відбутися 20 січня 2021 року в Вашингтоні.

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