Помпео підтвердив початок передачі справ команді Байдена

Державний департамент США розпочав формальний процес передачі влади команді Джо Байдена, який, за результатами попереднього підрахунку голосів отримав перемогу на виборах глави Білого дому.

Це підтвердив у вівторок в інтерв’ю Fox News чинний держсекретар США Майк Помпео, передає Укрінформ.

«Сьогодні ми розпочали цей процес з огляду на рішення GSA (Управління служб загального призначення – ред.), і зробимо все, що вимагається відповідно до закону. Ми виконаємо цю роботу», - зауважив Помпео.

Водночас він зазначив, що поки не зустрічався з Тоні Блінкеном, який має очолити Державний департамент в наступній адміністрації.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок Управління служб загального призначення Білого дому розпочало формальний процес, передбачений протоколами щодо передачі влади новій адміністрації США.