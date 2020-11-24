Трамп анонсував великий позов про «фальсифікацію» виборів

Чинний президент США Дональд Трамп пообіцяв, що незабаром його штаб подасть великий судовий позов, що нібито розкриває подробиці "фальсифікацій" на недавніх виборах президента США.

Про це він написав на своїй сторінці у Твітері.

"Наш великий позов, що розкриває у найдрібніших деталях всі фальсифікації на виборах та багато іншого, скоро буде поданий. Сфальсифіковані вибори", - написав Трамп.

Він також зазначив, що результати опитування, здійсненого виданням Politico та компанією Seven Letter Insight, правильні. Підсумки опитування показали, що 79% прихильників Трампа вважають, що "вибори були вкрадені".

"Вони на 100% праві, але ми б'ємося з усіх сил", - додав президент.

Як повідомляв Укрінформ, вибори президента США відбулися 3 листопада. За попередніми результатами, перемогу здобув з великим відривом демократ Джо Байден. Чинний президент Дональд Трамп відмовляється визнати свою поразку та безпідставно заявляє про начебто «масштабні» фальсифікації під час виборів та підрахунку голосів.

фото: The White House