Трамп анонсував великий позов про «фальсифікацію» виборів
Про це він написав на своїй сторінці у Твітері.
"Наш великий позов, що розкриває у найдрібніших деталях всі фальсифікації на виборах та багато іншого, скоро буде поданий. Сфальсифіковані вибори", - написав Трамп.
Він також зазначив, що результати опитування, здійсненого виданням Politico та компанією Seven Letter Insight, правильні. Підсумки опитування показали, що 79% прихильників Трампа вважають, що "вибори були вкрадені".
"Вони на 100% праві, але ми б'ємося з усіх сил", - додав президент.
Як повідомляв Укрінформ, вибори президента США відбулися 3 листопада. За попередніми результатами, перемогу здобув з великим відривом демократ Джо Байден. Чинний президент Дональд Трамп відмовляється визнати свою поразку та безпідставно заявляє про начебто «масштабні» фальсифікації під час виборів та підрахунку голосів.
фото: The White House