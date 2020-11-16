У Трампа відступились від позовів у ключових штатах - CNN

Судові справи щодо виборів президента США в чотирьох ключових штатах, ініційовані кампанією Трампа, щоби завадити оголошенню перемоги Джо Байдена, зазнали поразки.

Про це повідомляє в понеділок телеканал CNN.

«Справи у федеральних судах штату Джорджія, Вісконсин, Мічиган та Пенсильванія не проіснували довго», - зауважує телеканал.

Позивачі, якими формально виступили звичайні виборці, мали на меті підкріпити юридичну стратегію Дональда Трампа. Тепер, очевидно, він не зможе заблокувати перемогу Байдена на президентських виборах до того, як Колегія вибірників оформить її офіційно.

Як зауважує CNN, позови в різних штатах були написані "під кальку", і всім була надана юридична підтримка відомої контори адвоката Джеймса Боппа-молодшого. Однак позивачі були вимушені відступити.

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Це сталося через три дні після рішення федерального апеляційного суду, що виборці не можуть висувати певний перелік конституційних претензій. По суті, це заблокувало стратегію юристів Трампа, яку вони хотіли реалізувати в штаті Пенсильванія.

Як повідомляв Укрінформ, Трамп відмовляється визнати поразку на виборах та поширює бездоказові твердження про широкомасштабні фальсифікації під час голосувань.

У понеділок він написав у Твіттері: «Я виграв вибори!» Однак соціальна мережа вкотре позначила його допис як спірний, зауваживши, що офіційні джерела інакше оцінюють результати виборів у США.

фото: The White House