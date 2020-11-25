Байден став першим кандидатом у президенти США, який отримав понад 80 мільйонів голосів

Джо Байден став першим кандидатом у президенти США, за якого проголосували більш як 80 мільйонів осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN. Станом на вечір 24 ​​листопада Байден набрав понад 80 011 000 голосів, а чинний президент Дональд Трамп - більш як 73 800 000 голосів. Як зазначає видання, у Трампа - друге місце за кількістю голосів в історії США. Ймовірно, кількість голосів ще збільшиться найближчими днями, оскільки підрахунок бюлетенів ще ведеться по всій країні. Нагадаємо, Байден отримав 306 голосів вибірників, а Трамп - 232. Для перемоги на виборах необхідний мінімум - двісті сімдесят голосів.