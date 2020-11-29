Трамп може оголосити про участь у наступних виборах на інавгурації Байдена

Чинний голова Білого дому Дональд Трамп може оголосити про плани балотуватися у президенти США на другий термін під час інавгурації Джозефа Байдена 20 січня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Daily Beast.

Наразі у штабі Трампа тривають обговорення, щодо початку нової передвиборчої кампанії. В оточенні президента допускають, що в разі офіційної перемоги Джо Байдена Трамп оголосить про намір йти на майбутні вибори вже наприкінці січня.

Згідно з даними соціологічного опитування, проведеного спільно газетою The Hill та Дослідницької службою Гарріса, близько 47% громадян США підтримують участь теперішнього голови держави у президентських перегонах 2024 року.

Читайте також: Трамп має намір через суд змінити правила перепису населення

Як повідомлялося, чинний президент США Дональд Трамп заявив, що залишить Білий дім у день інавгурації, 20 січня, якщо Колегія виборників визнає демократа Джо Байдена переможцем. Виборники зберуться наступного місяця для офіційного оформлення голосування.

За попередніми результатами, після голосування 3 листопада Байден має 306 голосів вибірників проти 232 у Трампа. Для перемоги на виборах голови Білого дому кандидат має набрати 270 голосів виборників.

Фото: Getty Images