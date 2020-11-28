Трамп має намір через суд змінити правила перепису населення

Адміністрація президента Дональда Трампа через Верховний суд США намагається змінити правила національного перепису населення, вимагаючи не враховувати нелегальних мігрантів.

Як повідомляє Bloomberg, це може вплинути на кількість законодавців у Конгресі США на користь республіканців, передає Укрінформ.

Зазначається, що під час розгляду позову, який призначений на понеділок, «адміністрація домагатиметься виключення зі списків перепису населення іммігрантів, які не отримали документів».

Дані щодо кількості населення в кожному штаті використовуються для розподілу федеральних фондів, а також місць у нижній палаті Конгресу США. Пропозиція Трампа спрямована на те, щоби змінити практику, яка існувала в Америці понад два століття і завжди враховувала негромадян, навіть нелегальних жителів.

Критики стверджують, що Трамп намагається маніпулювати цифрами за рахунок регіонів, які зазвичай голосують за демократів і де спостерігається високий рівень проживання іммігрантів. Це може означати меншу кількість місць для демократів у Конгресі США від Техасу, Каліфорнії та, можливо, Нью-Йорку і Нью-Джерсі.

Кожен штат США представлений у Палаті представників пропорційно населенню, однак загальна кількість членів нижньої палати Конгресу не може перевищувати 435.