Суд Пенсильванії відхилив позов штабу Трампа – немає доказів фальсифікацій

Федеральний апеляційний суд Пенсильванії відхилив позов представників чинного президента США Дональда Трампа через відсутність доказів фальсифікації виборів у штаті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

«Вільні та справедливі вибори - це кров нашої демократії. Обвинувачення у несправедливості серйозні. Але оголошення виборів несправедливими ще не робить їх такими. Обвинувачення вимагають конкретних тверджень, а потім доказів. У нас немає ні того, ні іншого», - заявив суддя Стефанос Бібас.

Адвокати Трампа пообіцяли подати апеляцію до Верховного суду.

Як повідомлялося, раніше Трамп заявив, що залишить Білий дім у день інавгурації президента, 20 січня, якщо Колегія виборників визнає демократа Джо Байдена переможцем. Виборники зберуться наступного місяця для офіційного оформлення голосування.

фото: The White House