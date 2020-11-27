Трамп назвав умову, за якої пустить Байдена у Білий дім

Президент США Дональд Трамп заявив, що обраний президент Джо Байден зможе вступити на пост глави держави виключно за умови, якщо доведе справжність отриманих на виборах голосів.

Як передає Укрінформ, про це Трамп написав на своїй сторінці у Твіттері.

«Байден може увійти в Білий дім як президент тільки у випадку, якщо зможе довести, що його абсурдні 80 мільйонів голосів не були здобуті незаконним чи шахрайським шляхом", - зазначив Трамп.

Biden can only enter the White House as President if he can prove that his ridiculous “80,000,000 votes” were not fraudulently or illegally obtained. When you see what happened in Detroit, Atlanta, Philadelphia & Milwaukee, massive voter fraud, he’s got a big unsolvable problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2020

Він додав, що у Детройті, Атланті, Філадельфії та Мілуокі «сталося масове шахрайство з голосами виборців», і що у Байдена "великі нерозв'язні проблеми».

Раніше цієї п’ятниці чинний президент США Дональд Трамп заявив, що залишить Білий дім у день інавгурації, 20 січня, якщо Колегія виборників визнає демократа Джо Байдена переможцем. Виборники зберуться наступного місяця для офіційного оформлення голосування, а демократ Джо Байден має скласти присягу президента 20 січня.

За попередніми результатами, після голосувань 3 листопада Байден має 306 голосів вибірників проти 232 у Трампа. Для перемоги на виборах глави Білого дому кандидат має набрати 270 голосів вибірників.

Фото: MARIO TAMA/GETTY