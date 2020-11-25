Байден заявив, що не починатиме розслідування проти Трампа

Обраний президент США Джо Байден не має наміру розпочинати розслідування проти чинного президента Дональда Трампа.

Як передає Укрінформ, про це Байден сказав в інтерв'ю телеканалу NBC, відповідаючи на запитання про його ставлення до закликів розпочати розслідування щодо Трампа і його адміністрації після їхнього звільнення.

«Я не робитиму те, що робить цей президент, і не використовувати Міністерство юстиції в якості свого інструменту», - сказав Байден.

За словами обраного президента, він у курсі кількох розслідувань діяльності Трамп, які проводяться на рівні американських штатів і він ніяк не може на них вплинути.

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Як зазначив Байден, перед ним стоять більш важливі завдання, зокрема «повернути американцям впевненість і розуміння, що вони впораються».

Як повідомляв Укрінформ, Державний департамент США розпочав формальний процес передачі влади команді Джо Байдена, який, за результатами попереднього підрахунку голосів здобув перемогу на виборах глави Білого дому.

Інавгурація наступного президента США має відбутися 20 січня 2021 у Вашингтоні.

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