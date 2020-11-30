Байден сьогодні отримає перший президентський звіт з нацбезпеки

Новообраний президент США Джо Байден сьогодні отримає перший щоденний звіт розвідки щодо національної безпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Відсьогодні Байдена регулярно інформуватимуть про ситуацію із загрозами для США.

Це важлива віха на шляху Байдена до Білого дому. Такі брифінги - щоденні бюлетені, які містять розвіддані, а також аналітику спецслужб про довгострокові та короткострокові загрози, які необхідно знати керівництву США.

Разом з Байденом такий же брифінг отримає й обрана віцепрезидент Камала Гарріс. Це покладе кінець дивній ситуації, коли вона, як член Комітету Сенату з розвідки, мала доступ до більш секретної інформації, ніж обраний президент Джо Байден.

Як повідомляв Укрінформ, вибори президента США відбулися 3 листопада. Чинний глава Білого дому Дональд Трамп відмовляється визнавати поразку, втім програє судові позови щодо перегляду результатів голосувань. На початку наступного року, 20 січня, запланована церемонія інавгурації нового президента США Джо Байдена.