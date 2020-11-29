Трамп звинувачує ФБР і Мін'юст у причетності до «шахрайства» на виборах

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що призначене ним керівництво ФБР і Мін'юсту могло бути причетним до, на його думку, «шахрайської» схеми підрахунку голосів на виборах, що забезпечило перемогу демократа Джо Байдена.

Про це Трамп заявив у неділю в телефонному інтерв’ю телеканалу Fox News, передає Укрінформ.

"Це тотальне шахрайство", - заявив Трамп про підрахунок голосів на виборах.

При цьому він висловив докір правоохоронним органам, що вони, на його переконання, залишалися бездіяльними та начебто були залучені у «оманливі» схеми.

«Як ФБР та Міністерство юстиції (реагували – ред.) – я не знаю – можливо, вони причетні до цього»,- наголосив нинішній господар Білого Дому.

Коли ведуча запитала його, чи порушило ФБР розслідування на підставі його тверджень про так зване шахрайство, Трамп образно заявив, що ця правоохоронна структура взагалі самоусунулась та «зникла безвісти».

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Як повідомлялося, директор ФБР Крістофер Рей, а також генеральний прокурор США Вільям Барр, який очолює Міністерство юстиції, були призначені президентом Трампом та почали очолювати відомства у 2017 і 2019 роках відповідно.

Вибори президента США відбулися 3 листопада цього року. Найбільшу кількість голосів вибірників (306 з необхідних 270-ти) набрав демократ Джо Байден. Дональд Трамп продовжує заперечувати свою поразку та поширює безпідставні звинувачення, що демократи «вкрали» його перемогу.

Фото: Білий дім