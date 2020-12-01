Трамп повторно оскаржує в суді перемогу Байдена у Вісконсині

Юридична команда Дональда Трампа подала позов до Верховного суду штату Вісконсин щодо перегляду результатів голосувань у кількох округах, які підтримали Джо Байдена.

Це не перша спроба чинного глави Білого дому оскаржити перемогу демократа в цьому штаті, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Люди Вісконсина заслуговують на виборчі процеси, які передбачають рівноправне, зрозуміле й просте дотримання закону», - заявив у цьому зв’язку радник кампанії Трампа Джим Трупіс.

Юридична команда чинного глави Білого дому звернулися до Верховного суду штату наступного дня після того, як влада Вісконсина офіційно затвердила перемогу Джо Байдена після часткового перерахунку голосів. За оцінками американських ЗМІ, цей процес сертифікації суттєво зменшує шанси президента, що суди змінять своє ставлення до розгляду справи.

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Як повідомляв Укрінформ, за офіційними даними часткового перерахунку голосів у Вісконсині, Джо Байден отримав більше на 20,7 тис. голосів, ніж чинний президент США.