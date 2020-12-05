Команда Трампа знову подала позов про визнання виборів недійсними

Команда Трампа знову подала позов про визнання виборів недійсними

Укрінформ
Команда Дональда Трампа подала позов про визнання результатів виборів недійсними у штаті Джорджія.

Про це повідомили у штабі Трампа, передає Укрінформ.

"Команда Трампа подає позов щодо виборів в Джорджії. Були задокументовані тисячі незаконно відданих голосів, що робить результати недійсними", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, вибори президента США відбулися 3 листопада цього року. Найбільшу кількість голосів вибірників (306 з необхідних 270) набрав демократ Джо Байден. Чинний глава Білого дому Дональд Трамп продовжує заперечувати свою поразку та поширює безпідставні звинувачення, що демократи «вкрали» його перемогу.

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