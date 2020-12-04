Директор Білого дому з питань комунікацій пішла у відставку

В останні дні президенства Дональда Трампа пішла у відставку директор Білого дому з питань комунікацій Аліса Фарах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

У своєму прощальному листі Фарах заявила, що звільняється «заради нових кар’єрних можливостей».

За даними ЗМІ, вона планує заснувати власну консалтингову фірму.

Зазначається, що Фарах спочатку працювала в офісі віцепрезидента США Майка Пенса. За два роки вона перейшла на посаду речниці Пентагона, а у 2020-му повернулася до Білого дому, на посаду директора з питань комунікацій.

Як повідомляв Укрінформ, вибори президента США відбулися 3 листопада цього року. Найбільшу кількість голосів вибірників (306 з необхідних 270) набрав демократ Джо Байден. Чинний глава Білого дому Дональд Трамп продовжує заперечувати свою поразку та поширює безпідставні звинувачення, що демократи «вкрали» його перемогу.

Фото: CHRIS KLEPONIS / PRESS POOL