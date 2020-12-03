У Білому домі не знають про наміри Трампа помилувати ще когось, окрім Флінна

У Білому домі не велися розмови про можливе помилування, в тому числі «превентивне», президентом США Дональдом Трампом будь-кого з його близького оточення, крім останнього оголошення про помилування Майкла Флінна.

Про це в середу під час брифінгу заявила речниця адміністрації Трампа Кейлі МакЕнані, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я не чула жодної згадки про помилування в жодних розмовах, які я мала в Білому домі, крім помилування генерал-лейтенанта Майкла Флінна», - зауважила речниця Трампа у відповідь на запитання, чи збирається президент оголосити помилування для своїх дітей.

Читайте також: Трамп таки помилував свого ексрадника Флінна

Раніше американське видання The New York Times повідомило, що чинний глава Білого дому запитував у радників, чи може він оголосити так зване «превентивне помилування» для своїх дітей, зятя та персонального адвоката Руді Джуліані. Крім того, Трамп цікавився, чи може виписати собі таке помилування на випадок переслідування законом, коли він втратить президентський імунітет.

Нагадаємо, Дональд Трамп 25 листопада поспішив видати розпорядження про помилування свого ексрадника Майкла Флінна, який не приховував своїх зв’язків з урядом Російської Федерації.

Читайте також: У США викрили корупційну схему помилування від президента за гроші

Раніше повідомлялося, що чинний президент США розглядає можливість помилувати інших своїх соратників, які опинилися за ґратами в результаті «російського» розслідування спецпрокурора Мюллера.