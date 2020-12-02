У США викрили корупційну схему помилування від президента за гроші

Правоохоронні органи США розпочали розслідування корупційної схеми, яка передбачала отримання президентського помилування в обмін на гроші.

Про це повідомив CBS News із посиланням на судові документи, оприлюднені в вівторок, передає Укрінформ.

«Міністерство юстиції розслідує схему хабарництва, яка забезпечувала надходження грошей до Білого дому або використовувала політичні внески в обмін на укази президента про помилування або відтермінування вироку», - зазначається в повідомленні.

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Окружний суд Вашингтона в вівторок оприлюднив 20 сторінок текстів, які були заретушовані в багатьох місцях. Наразі невідомо, хто був залучений до корупційної схеми, і як довго вона працювала. Повідомляється, зокрема, про вилучені терабайти даних, а також понад 50 електронних пристроїв, у тому числі iPhone, iPad, ноутбуки, флеш-накопичувачі та жорсткі диски.

Крім того, інформується, що прокуратура звернулася до суду за дозволом перевірити повідомлення електронної пошти, які, на їхню думку, розкривають «схему змови».

Нагадаємо: президент США має право видавати розпорядження про помилування певних осіб у випадках, якщо йдеться про справи, розглянуті в федеральному суді США.