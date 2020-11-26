Манафорта готують до помилування — The Hill

Колишній керівник президентської кампанії Дональда Трампа, а також біглого президента України Віктора Януковича, Пол Манафорт, може бути помилуваний президентом США.

Як повідомляє The Hill, зараз юристи добиваються виведення його з-під обвинувачень суду штату Нью-Йорк, щоби залишити лише федеральні обвинувачення, передає Укрінформ.

«Офіс окружного прокурора Мангеттена оголосив, що звертається до суду найвищої інстанції штату Нью-Йорк з проханням прийняти рішення про скасування обвинувачень проти Пола Манафорта, колишнього керівника кампанії президента Трампа у 2016 році», - зазначається в повідомленні.

У березні 2019 року Манафорту були винесені обвинувачення в суді штату Нью-Йорк у шахрайстві з житловою іпотекою, а також в інших правопорушеннях. В грудні 2019 року суддя відхилив цю справу, постановивши, що вона перекривається попередніми обвинуваченнями в банківському шахрайстві у федеральному суді. Пізніше це рішення підтримав апеляційний суд Нью-Йорка.

Зараз офіс прокурора звертається по цій же справі до суду найвищої інстанції штату.

Нагадаємо: президентський термін Дональда Трампа спливає 20 січня 2021 року, коли відбудеться інавгурація нового глави Білого дому Джо Байдена. За американським законодавством, президенти можуть помилувати або пом’якшити вироки тим, хто був засуджений федеральними судами, однак не судами окремих штатів. У середу глава Білого дому помилував одіозного ексрадника Майлка Флінна. І Флінн, і Манафорт були засуджені за результатами «російського» розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера.