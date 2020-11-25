Трамп таки помилував свого ексрадника Флінна
Про своє рішення Трамп повідомив у середу на офіційній твітер-сторінці, передає Укрінформ.
«Для мене велика честь повідомити, що генералові Майклу Флінну надане повне помилування. Вітаємо генерала Флінна та його чудову сім’ю, я знаю, що у вас тепер буде дійсно фантастичний День Подяки!»- написав глава Білого дому.
It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020
Як повідомляв Укрінформ, Майкл Флінн був звільнений з розвідуправління Пентагону з генеральської посади. Він не приховував зв'язків з владою РФ, ба більше – був позаштатним експертом російського пропагандистського каналу RT.
Попри всі застереження, Трамп призначив його своїм радником з питань нацбезпеки. Через 24 дні Флінн був звільнений з Білого дому, ФБР порушило проти нього справу.
У грудні 2017 року ексгенерал визнав себе винним у тому, що брехав агентам ФБР про характер своїх розмов із послом Росії у США Сергієм Кисляком, які відбулися за кілька тижнів до інавгурації Трампа. Раніше він стверджував, що не обговорював санкцій проти РФ, запроваджених Сполученими Штатами.
Фото: AFP