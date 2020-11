Трамп таки помилував свого ексрадника Флінна

Про своє рішення Трамп повідомив у середу на офіційній твітер-сторінці, передає Укрінформ.

«Для мене велика честь повідомити, що генералові Майклу Флінну надане повне помилування. Вітаємо генерала Флінна та його чудову сім’ю, я знаю, що у вас тепер буде дійсно фантастичний День Подяки!»- написав глава Білого дому.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!