Трамп може помилувати Флінна й Манафорта – CNN

У Білому домі ведуться розмови про можливість помилування кількох колишніх помічників Дональда Трампа, засуджених за результатами «російського» розслідування спецпрокурора Мюллера, у тому числі Майкла Флінна та Пола Манафорта.

Про це повідомив у понеділок телеканал CNN із посиланням на три джерела з оточення президента, передає Укрінформ.

«Флінн є одним із найбільш імовірних кандидатів на помилування, враховуючи його історію роботи в кампанії Трампа та винесення вироку після розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера. Інші, хто може бути розглянутий — Джордж Пападопулос та Пол Манафорт», - зазначає видання.

Як стверджують джерела, це ще не означає, що Трамп гарантовано прийме таке рішення.

Чинний глава Білого дому неодноразово заявляв, що його помічники, засуджені за матеріалами «російської» справи спецпрокурора Мюллера стали жертвами політичної «афери».

Нагадаємо: Майкл Флінн був звільнений з розвідуправління Пентагону з генеральської посади. Він не приховував зв'язків з владою РФ, ба більше – був позаштатним експертом російського пропагандистського каналу RT.

Попри всі застереження, Трамп призначив його своїм радником з питань нацбезпеки. Через 24 дні Флінн був звільнений з Білого дому, ФБР порушило проти нього справу.

У грудні 2017 року ексгенерал визнав себе винним у тому, що брехав агентам ФБР про характер своїх розмов із послом Росії у США Сергієм Кисляком, які відбулися за кілька тижнів до інавгурації Трампа. Раніше він стверджував, що не обговорював санкцій проти РФ, запроваджених Сполученими Штатами.

Колишній керівник президентської кампанії Трампа Пол Манафорт в березні 2019 року був засуджений на 90 місяців по двох окремих справах, пов’язаних із податковими та банківськими шахрайствами. Порушення були виявлені під час "російського" розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Георгій Пападопулос мав контакт з російським професором, а також жінкою з Росії, яка представилась йому родичкою Путіна. Вони, за матеріалами слідства, пропонували надати кампанії Трампа компромат на Гілларі Клінтон з викрадених хакерами її листів, коли вона перебувала на посаді колишнього держсекретаря США.

У липні цього року Трамп указом щодо помилування скасував тюремне ув'язнення для свого давнього соратника Роджера Стоуна, який також фігурував у розслідуванні спецпрокурора Мюллера щодо втручання Росії у вибори в США.