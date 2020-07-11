Трамп скасував ув'язнення для Роджера Стоуна, засудженого у "російській" справі
Про це йдеться в заяві, оприлюдненій в ніч проти суботи Білим домом.
"Сьогодні президент Дональд Трамп підписав виконавчий указ про помилування, чим пом'якшив несправедливий вирок Роджеру Стоуну-молодшому", - зазначається в повідомленні.
При цьому в заяві наголошується, що Стоун став "жертвою змови", пов'язаною з Росією, якою "ліві сили в США та союзні з ними медіа упродовж років намагалися підірвати президентство Трампа". До нього (до Стоуна – ред.) "ставилися дуже несправедливо", як і до багатьох інших у цій справі.
"Роджер Стоун тепер вільна людина!"- зауважується в заяві.
Як підкреслили в Білому домі, між кампанією чи адміністрацією Трампа та Росією "ніколи не існувало змови".
Нагадаємо, окружний суд Вашингтона засудив Роджера Стоуна до трьох років і чотирьох місяців ув'язнення за надання неправдивих свідчень у Конгресі США та за спроби вплинути на свідка. Це один із найсуворіших вироків для наближених до Трампа осіб, які фігурували в розслідуванні спецпрокурора Мюллера щодо втручання Росії в американські вибори.
Тим часом, інші засуджені соратники Трампа також отримали пом'якшення покарання. Зокрема, у травні з в'язниці під домашній арешт був переведений ексменеджер кампанії Трампа Пол Манафорт. Того ж місяця Мін'юст адміністрації Трампа припинив кримінальне провадження проти проросійського ексгенерала Майкла Флінна, який служив радником президента США з питань національної безпеки.