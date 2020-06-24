Суд закрив справу ексрадника Трампа Майкла Флінна

Апеляційний суд Вашингтона більшістю голосів виніс рішення про припинення судової справи проти ексрадника Трампа Майлка Флінна.

Про це повідомляє в середу CNN.

"Федеральний апеляційний суд у середу наказав закрити справу проти колишнього радника з питань національної безпеки Трампа Майкла Фліна, очевидно, поклавши край тривалому судовому протистоянню, яке набуло ще більшого значення у політичних дебатах навколо "російського" розслідування",- зазначається в повідомленні.

Попри те, що Флінн двічі визнавав свою вину у брехні ФБР про його розмови з тодішнім послом Росії в США Сергієм Кисляком, Мінюст адміністрації Трампа подав позов минулого місяця, щоби закрити справу проти нього. Адвокати Флінна також заявили, що їх підзахисний хоче змінити покази, визнавши себе невинним.

Якщо нинішнє рішення не буде оскаржено наступними апеляційними скаргами, Флінн буде вільним.

Нагадаємо, Майкл Флінн був звільнений з розвідуправління Пентагону з генеральської посади. Він не приховував зв'язків з владою РФ, ба більше – був позаштатним експертом російського пропагандистського каналу RT.

Попри всі застереження, Трамп призначив його своїм радником з питань нацбезпеки. Через 24 дні Флінн був звільнений з Білого дому, ФБР порушило проти нього справу.

У грудні 2017 року ексгенерал визнав себе винним у тому, що брехав агентам ФБР про характер своїх розмов із послом Росії у США Сергієм Кисляком, які відбулися за кілька тижнів до інавгурації Трампа. Раніше він стверджував, що не обговорював санкцій проти РФ, запроваджених Сполученими Штатами.