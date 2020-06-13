Втручання РФ у вибори: Мін’юст США опублікує розширену версію доповіді Мюллера

Міністерство юстиції США погодилося опублікувати розширену версію доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання РФ у вибори президента США 2016 року.

Про це повідомляє The Leader.

"Міністерство юстиції заявило у п'ятницю, що погоджується оприлюднити розширену версію доповіді колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера щодо російського втручання у вибори", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про частину звіту, пов'язану з Роджером Стоуном, соратником президента Дональда Трампа. Вона могла б надати більше інформації про спілкування Стоуна з Трампом та його діяльність під час президентської гонки 2016 року.

У Мін'юсті заявили, що вихід розширеної версії звіту очікується до наступної п'ятниці, 19 червня.

Як повідомлялося, розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера встановило низку фактів, фізичних та юридичних осіб, причетних до втручання РФ у президентські вибори у США 2016 року. Зокрема, вказувалося на використання російськими спецслужбами хакерських зламувань, публікацію у WikiLeaks компрометувальної інформації на одного з кандидатів та вплив через соціальні мережі на електоральні групи у США.

Окружний суд Вашингтона засудив Роджера Стоуна до трьох років і чотирьох місяців ув'язнення за надання неправдивих свідчень у Конгресі США та за спроби вплинути на свідка. Це один із найсуворіших вироків для наближених до Трампа осіб, які фігурували в розслідуванні спецпрокурора Мюллера щодо втручання Росії в американські вибори.

Президент США назвав це рішення "несправедливим".