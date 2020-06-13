Втручання РФ у вибори: Мін’юст США опублікує розширену версію доповіді Мюллера

Втручання РФ у вибори: Мін’юст США опублікує розширену версію доповіді Мюллера

Укрінформ
Міністерство юстиції США погодилося опублікувати розширену версію доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання РФ у вибори президента США 2016 року.

Про це повідомляє The Leader.

"Міністерство юстиції заявило у п'ятницю, що погоджується оприлюднити розширену версію доповіді колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера щодо російського втручання у вибори", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про частину звіту, пов'язану з Роджером Стоуном, соратником президента Дональда Трампа. Вона могла б надати більше інформації про спілкування Стоуна з Трампом та його діяльність під час президентської гонки 2016 року.

У Мін'юсті заявили, що вихід розширеної версії звіту очікується до наступної п'ятниці, 19 червня.

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Як повідомлялося, розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера встановило низку фактів, фізичних та юридичних осіб, причетних до втручання РФ у президентські вибори у США 2016 року. Зокрема, вказувалося на використання російськими спецслужбами хакерських зламувань, публікацію у WikiLeaks компрометувальної інформації на одного з кандидатів та вплив через соціальні мережі на електоральні групи у США.

Окружний суд Вашингтона засудив Роджера Стоуна до трьох років і чотирьох місяців ув'язнення за надання неправдивих свідчень у Конгресі США та за спроби вплинути на свідка. Це один із найсуворіших вироків для наближених до Трампа осіб, які фігурували в розслідуванні спецпрокурора Мюллера щодо втручання Росії в американські вибори.

Президент США назвав це рішення "несправедливим".

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