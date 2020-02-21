Трамп вірить, що суд виправдає його соратника Стоуна

Президент США назвав "несправедливим" рішення окружного суду в Вашингтоні ув'язнити його давнього соратника Роджера Стоуна.

Про це Дональд Трамп заявив на церемонії запуску програми "Надія для в'язнів" у Лас-Вегасі, повідомляє NBC News.

"Я дуже уважно стежу за цим процесом… На мою думку, Роджер має дуже гарні шанси на виправдання", - заявив Трамп.

За його словами, до Стоуна поставилися "несправедливо", однак президент не став оголошувати, що збирається скористатися правом на помилування свого соратника.

"Я не збираюся робити нічого з погляду повноважень, наданих президенту США. Я хочу, аби процес відбувся повністю", - наголосив глава Білого дому.

Адвокати Стоуна вже подали апеляцію на рішення суду, обгрунтувавши її тим, що голова присяжних, які визнали його винуватим за сімома епізодами, свого часу балотувалася на місцевих виборах від демократів.

Як повідомляв Укрінформ, суддя Окружного суду Вашингтона Емі Берман Джексон засудила Роджера Стоуна, соратника чинного президента США, до трьох років і чотирьох місяців ув'язнення. Це один із найсуворіших вироків для наближених до Трампа осіб, які фігурували в розслідуванні спецпрокурора Мюллера щодо втручання Росії в американські вибори.

Фото: The White House