Втручання Росії у вибори: союзника Трампа засудили до 40 місяців ув'язнення

Суддя Окружного суду Вашингтона Емі Берман Джексон засудила соратника президента Трампа, Роджера Стоуна, до трьох років і чотирьох місяців ув'язнення.

Оголошення вироку відбулося в четвер, повідомляє CNN.

"Соратника Трампа Роджера Стоуна засудили до 40 місяців ув'язнення. Він був визнаний винним минулого року за сімома пунктами обвинувачень, у тому числі, за перешкоджання слідству, брехню Конгресу й тиск на свідків", - зазначається в повідомленні.

Таким чином, довірена особа Трампа, яку судили за результатами російського розслідування спецпрокурора Мюллера, отримала реальний термін покарання в суді Вашингтона попри тиск з боку президента на судову систему США.

Як повідомляв Укрінформ, 10 лютого федеральні прокурори запросили для Роджера Стоуна ув'язнення терміном від семи до дев'яти років. Однак президент Трамп розкритикував систему правосуддя, назвавши таке покарання несправедливим.

Одразу після цього генпрокурор Вільям Барр ініціював відкликання подання сторони обвинувачення, щоби замінити пропозиції щодо покарання Стоуна на менш суворі. Це призвело до того, що четверо прокурорів, які вели справу, вийшли з процесу на знак протесту. Їх замінили двоє нових наглядачів з прокуратури США.

Тим часом, дії президента Трампа та призначеного ним генпрокурора Барра викликали серйозні протести всередині американського суспільства. Понад 1100 колишніх працівників американської прокурорської системи виступили із закликом до Вільяма Бара подати у відставку з посади генерального прокурора США.