Генпрокурор США ініціював перегляд обвинувачень проти ексрадника Трампа - NYT

Генпрокурор США ініціював перегляд обвинувачень проти ексрадника Трампа - NYT

Укрінформ
Генпрокурор США Вільям Барр ініціював перегляд справи опального генерала Майкла Флінна, який був засуджений за брехню ФБР про свої зв'язки з владою Росії.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в адміністрації США.

"Генеральний прокурор Вільям Барр призначив незалежного прокурора для перегляду кримінальної справи проти ексрадника Трампа з питань національної безпеки Майкла Флінна", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ревізія справи Флінна, "вкрай незвична" для практики мін'юсту, може призвести до шквалу звинувачень високопосадовців адміністрації Трампа у втручанні в процес правосуддя.

Видання додає, що Барр призначив перегляд і деяких інших справ: "Протягом останніх двох тижнів незалежні прокурори почали допитувати інших прокурорів у Вашингтоні у різних справах — у тому числі непублічних".

Міністерство юстиції США відмовляється коментувати ситуацію.

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Як повідомляв Укрінформ, це не перша спроба Трампа та його ставленика Барра переглянути обвинувачення, висунуті розслідуванням спецпрокурора Мюллера проти цілого кола соратників чинного президента. На початку цього тижня у США зчинився скандал через намагання зменшити судовий вирок для Роджера Стоуна, якого пов'язують з передачею викрадених даних із серверів демократів на сайт WikiLeaks.

Майкл Флінн – колишній генерал, який був звільнений з розвідуправління Пентагону та помічений у зв'язках з російською владою. Він також був позаштатним експертом російського пропагандистського каналу RT.

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Попри всі застереження, Трамп призначив опального генерала своїм радником з питань нацбезпеки. Через 24 дні Флінн був звільнений з Білого дому, ФБР порушило проти нього справу.

У грудні 2017 року ексгенерал визнав себе винним у тому, що брехав агентам ФБР про характер своїх розмов із послом Росії у США Сергієм Кисляком, які відбулися за кілька тижнів до інавгурації Трампа. Раніше він стверджував, що не обговорював з ним санкцій проти РФ, запроваджених Сполученими Штатами.

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