Генпрокурор США ініціював перегляд обвинувачень проти ексрадника Трампа - NYT

Генпрокурор США Вільям Барр ініціював перегляд справи опального генерала Майкла Флінна, який був засуджений за брехню ФБР про свої зв'язки з владою Росії.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в адміністрації США.

"Генеральний прокурор Вільям Барр призначив незалежного прокурора для перегляду кримінальної справи проти ексрадника Трампа з питань національної безпеки Майкла Флінна", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ревізія справи Флінна, "вкрай незвична" для практики мін'юсту, може призвести до шквалу звинувачень високопосадовців адміністрації Трампа у втручанні в процес правосуддя.

Видання додає, що Барр призначив перегляд і деяких інших справ: "Протягом останніх двох тижнів незалежні прокурори почали допитувати інших прокурорів у Вашингтоні у різних справах — у тому числі непублічних".

Міністерство юстиції США відмовляється коментувати ситуацію.

Як повідомляв Укрінформ, це не перша спроба Трампа та його ставленика Барра переглянути обвинувачення, висунуті розслідуванням спецпрокурора Мюллера проти цілого кола соратників чинного президента. На початку цього тижня у США зчинився скандал через намагання зменшити судовий вирок для Роджера Стоуна, якого пов'язують з передачею викрадених даних із серверів демократів на сайт WikiLeaks.

Майкл Флінн – колишній генерал, який був звільнений з розвідуправління Пентагону та помічений у зв'язках з російською владою. Він також був позаштатним експертом російського пропагандистського каналу RT.

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Попри всі застереження, Трамп призначив опального генерала своїм радником з питань нацбезпеки. Через 24 дні Флінн був звільнений з Білого дому, ФБР порушило проти нього справу.

У грудні 2017 року ексгенерал визнав себе винним у тому, що брехав агентам ФБР про характер своїх розмов із послом Росії у США Сергієм Кисляком, які відбулися за кілька тижнів до інавгурації Трампа. Раніше він стверджував, що не обговорював з ним санкцій проти РФ, запроваджених Сполученими Штатами.