Прокурори просять суд посадити колишнього радника Трампа за брехню
Про це повідомляє CNBC.
Прокурори, які раніше в попередньому судовому процесі просили вироку без ув'язнення, відзначаючи його активну допомогу в "декількох розслідуваннях", різко змінили свій підхід.
Цього разу прокурори зважили на "серйозний характер" злочину генерала-лейтенанта у відставці та "його очевидне неприйняття відповідальності" за свої дії.
Вони також звинувачували його в тому, що він намагався "перешкоджати зусиллям" прокуратури засудити інших людей, навіть коли допомагав їм в інших кримінальних справах.
"Зважаючи на всі обставини, які заперечують переваги більшої частини попереднього співробітництва підсудного, уряд більше не вважає допомогу підсудного істотною", - зазначили прокурори.
28 січня справу Флінна має розглянути суддя в окружному суді США у Вашингтоні, штат Колумбія.
Нагадаємо: у грудні 2017 року Флінн визнав себе винним у тому, що брехав агентам ФБР про характер його розмов із послом Росії у США за кілька тижнів до інавгурації Трампа в січні 2017-го.
Він пішов у відставку в лютому 2017 року після введення в оману віцепрезидента Майка Пенса з приводу предмету розмови з російським дипломатом.
Флінн сказав Пенсові, що не обговорював американські санкції проти Росії, через що Пенс захищав його в телевізійних інтерв'ю. Насправді ж Флінн обговорював ці питання з російським дипломатом.