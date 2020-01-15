Втручання РФ у вибори: Флінн хоче відкликати визнання провини у брехні ФБР

Колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн попросив суддю відкликати його визнання провини у брехні ФБР під час розслідування справи про російське втручання у вибори в США у 2016 році.

Про це повідомляє CNN.

“Колишній радник із національної безпеки Майкл Флінн, який, на думку федеральних прокурорів, мав бути ув'язнений за брехню ФБР на початку своєї робити в адміністрації Трампа, попросив суддю дозволити йому відкликати своє визнання провини”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера щодо російського втручання в американські вибори у 2016 році Флінн пішов на угоду зі слідством, погодившись на нетривале позбавленні волі.

Проте, нині він просить відкликати своє визнання провини та відтермінувати оголошення вироку.

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Обвинувачення просило суд про 6 місяців ув'язнення для Флінна.

Як повідомлялося, у грудні 2017 року Флінн визнав себе винним у тому, що брехав агентам ФБР про характер своїх розмов із послом Росії у США Сергієм Кисляком, що відбулися за кілька тижнів до інавгурації Трампа в січні 2017-го. Він визнав, що брехав ФБР про те, що не обговорював з Кисляком американські санкції проти РФ.

Флінн пішов у відставку в лютому 2017 року, пропрацювавши на посаді радника президента Дональда Трампа всього 24 дні.