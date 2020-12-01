Мін'юст США просить закрити справу Майкла Флінна

Американський Мін'юст запустив формальний процес у суді щодо припинення справи проти ексрадника президента США Майкла Флінна, який мав відкриті зв’язки з російським урядом, був засуджений, а пізніше помилуваний президентом Трампом.

Про це повідомив у понеділок американський телеканал CNN, передає Укрінформ.

«Міністерство юстиції в понеділок оприлюднило копію помилування президентом Дональдом Трампом його ексрадника з питань нацбезпеки Майкла Фліна", — зазначається в повідомленні.

Мін'юст також офіційно звернувся до федерального суду з проханням припинити справу проти нього (Флінна – ред.).

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Після оголошення президентом Трампом помилування, з Майкла Флінна знімаються звинувачення ФБР щодо його контактів з Росією, розкриття інформації про таємне лобіювання інтересів Туреччини у 2016 році перед тим, як він став радником глави Білого дому. Помилування також виправдовує Флінна після того, як він зізнався федеральному суду під присягою, що винен у своїх злочинах, а пізніше заявив про невинуватість, що було трактовано як неповага до суду.

Як повідомляв Укрінформ, чинний глава Білого дому Дональд Трамп 25 листопада, перед завершенням президентського терміну поспішив видати розпорядження про помилування свого ексрадника Майкла Флінна.

Колишній генерал Флінн раніше очолював розвідувальне управління Пентагону й був звільнений з цієї посади через причини, які не розголошувалися. Після цього він не приховував зв'язків з російською владою та навіть працював позаштатним експертом російського пропагандистського каналу RT. Крім того, Флінн відвідав ювілейний захід RT у Москві, де сидів за одним столом поруч із Володимиром Путіним.

Фото: NBC News

У 2017 році колишній генерал визнав себе винним у тому, що брехав агентам ФБР про характер своїх розмов із послом Росії у США Сергієм Кисляком, які відбулися за кілька тижнів до інавгурації Трампа. Раніше він стверджував, що не обговорював санкцій проти РФ, запроваджених Сполученими Штатами.

Фото: Global Look Press/Michael Weber