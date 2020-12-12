МЗС вітає схвалення Сенатом США пакету допомоги Україні та антиросійські санкції
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ.
«Положення цього документа передбачають, зокрема, виділення Україні значного пакету безпекової допомоги, у тому числі через збільшення доступних коштів для придбання летальних видів озброєння для потреб Збройних Сил України, а також посилення санкційного тиску для протидії підривній діяльності РФ», - йдеться у повідомленні.
У МЗС зазначили, що своїми рішеннями США вкотре засвідчують лідерство у підтримці України, її суверенітету і територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах.
«Ми високо цінуємо міцну двопартійну та двопалатну підтримку України у США, готовність стратегічного партнера України продовжувати практичну допомогу нашій державі у зміцненні її обороноздатності в умовах триваючої російської агресії», - додали у зовнішньополітичному відомстві.
Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня Верхня палата Конгресу США повторно схвалила проєкт закону про асигнування на національну оборону-2021 («Про витрати на потреби національної оборони США у 2021 році» (NDAA 2021)), який передбачає допомогу Україні, а також санкції проти російського проєкту газопроводу Nord Stream-2.
Проєкт закону підтримали 84 сенатори, «проти» висловилися лише 13. Це означає можливість для верхньої палати подолати вето президента в разі блокування закону главою Білого дому.