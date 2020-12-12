МЗС вітає схвалення Сенатом США пакету допомоги Україні та антиросійські санкції

Міністерство закордонних справ України вітає схвалення Сенатом та Палатою представників США законопроєкту, який передбачає допомогу Україні, а також санкції проти російського проєкту газопроводу Nord Stream-2.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ.

«Положення цього документа передбачають, зокрема, виділення Україні значного пакету безпекової допомоги, у тому числі через збільшення доступних коштів для придбання летальних видів озброєння для потреб Збройних Сил України, а також посилення санкційного тиску для протидії підривній діяльності РФ», - йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що своїми рішеннями США вкотре засвідчують лідерство у підтримці України, її суверенітету і територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах.

«Ми високо цінуємо міцну двопартійну та двопалатну підтримку України у США, готовність стратегічного партнера України продовжувати практичну допомогу нашій державі у зміцненні її обороноздатності в умовах триваючої російської агресії», - додали у зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня Верхня палата Конгресу США повторно схвалила проєкт закону про асигнування на національну оборону-2021 («Про витрати на потреби національної оборони США у 2021 році» (NDAA 2021)), який передбачає допомогу Україні, а також санкції проти російського проєкту газопроводу Nord Stream-2.

Проєкт закону підтримали 84 сенатори, «проти» висловилися лише 13. Це означає можливість для верхньої палати подолати вето президента в разі блокування закону главою Білого дому.