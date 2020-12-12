Радник Єрмака пояснив, для чого Росії потрібні санкції проти депутатів Ради

Радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк вважає безглуздим внесення у "санкційний список" РФ Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і ряду народних депутатів від партії "Слуга народу".

У спікера українського парламенту і депутатів немає жодних інтересів у Росії, заявив Подоляк у коментарі Укрінформу.

"Вважаю, що поява чергової версії "санкційного списку", куди потрапили депутати правлячої партії і навіть спікер парламенту, - це свого роду спроба РФ повернутися у події п'ятирічної давності. Виглядає безглуздо, частково неадекватно і точно нерозумно", - сказав він.

Подоляк вважає, що подібний "санкційний механізм" у Росії реанімували ті, хто давно не чув від підлеглих здорової критики своїх "геніальних" ідей.

На його думку, у РФ вже не наважуються говорити правду про недієвість та інфантилізм подібних ініціатив і виконують навіть відверто абсурдні рішення.

"Зрозуміло, що ніякого тиску ця історія ні на кого не чинить. У голови ВР, наших депутатів на сьогодні немає і не може бути ніяких істотних інтересів у Росії, які могли б постраждати від такого рішення щодо "санкцій". Медійний же ефект також вкрай сумнівний. Скоріше, це виглядає анекдотично. І швидше за все, необхідно для посилення, скажімо так, істеризації власного населення", - наголосив Подоляк.

Радник керівника ОП зазначив, що якщо говорити про черговий "санкційний" пофамільний список як про "специфічне легендування" для деяких наших громадян, то "це виглядає просто смішно".

Водночас, якщо говорити про українське медійне поле, де, за його словами, "дуже люблять забійні конспірологічні версії", то якщо людина, наприклад, купує землю в окупованому Криму і намагається приховати цей факт від Української держави, то "ніяким списком таку людину не врятуєш".

"Все занадто очевидно і все чудово описується відповідними кримінальними статтями. Оптимальною ж реакцією на подібні "ініціативи" РФ - а їх як і раніше багато - буде тільки відповідна офіційна заява профільного міністерства. Як ще один факт офіційної фіксації абсолютно невмотивованої поведінки країни-агресора", - заявив Подоляк.

Як повідомляв Укрінформ, 12 грудня стало відомо, що в оновлений список санкцій Росії проти України потрапили Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук, глава делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

У список осіб, на яких поширюються санкційні обмеження, також потрапили народні депутати з фракції Партії "Слуга народу" Максим Бужанський, Ольга Василевська-Смаглюк, Андрій Герус, Олександр Качура і Гео Лерос.

Наприкінці серпня уряд РФ ввів економічні санкції проти 43 народних депутатів України, у тому числі проти п'ятого Президента Петра Порошенка.