Депутати Ради прокоментували санкції, накладені на них Росією

Народні депутати України, котрі потрапили до так званого "Переліку фізичних осіб, до яких вводяться спеціальні економічні заходи", затвердженого постановою уряду Російської Федерації, сприймають це як досягнення української сторони.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінки українських парламентаріїв у Фейсбуці.

Зокрема, перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи рішення російського уряду, заявив: "До всіх моїх досягнень додалося ще одне. Дякую за таке визнання. Приємно, що моя робота на благо України не залишилась без уваги".

У свою чергу, представниця парламенту в Конституційному Суді Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу") написала: "Ну що сказати. Не знаю, що таке спеціальні економічні заходи, але точно знаю, що, очевидно, ми робимо все правильно!".

Керівниця постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько зазначила: "Цей день настав! Я в списку санкцій Російської Федерації. Розглядаю це рішення російського уряду як реакцію на мою політичну позицію як патріота України, що на своїй посаді бореться з російською агресією. До відома російського уряду - активів в РФ у мене немає, заводити не збираюся. У Росії я не була з 2014 року і не збираюся".

При цьому Ясько повідомила, що, як і обіцяла, найближчим часом зареєструє у парламенті свій законопроєкт "Про національні та міжнародні санкції". "Боротьба за Україну триває", - додала парламентарка.

Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський відреагував на рішення російського уряду з гумором: "Російська Федерація внесла мене в санкційний список, все, не володіти мені Красноярськом. У мене тільки одне питання, так я зможу тепер грати на скрипці? Пішов спати, якщо згадають на Генасамблеї ООН, будіть".

Як повідомляв Укрінформ, до оновленого списку санкцій Росії проти України потрапили Голова Верховної Ради Дмитро Разумков та його перший заступник Руслан Стефанчук.

До списку осіб, на яких поширюються санкційні обмеження, також потрапили народні депутати з фракції "Слуга народу" Максим Бужанський, Ольга Василевська-Смаглюк, Андрій Герус, Олександр Качура і Гео Лерос.

Загалом санкційний перелік налічує 849 осіб.

Наприкінці серпня уряд Російської Федерації запровадив економічні санкції проти 43 народних депутатів України, у тому числі п'ятого Президента Петра Порошенка.