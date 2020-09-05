Росія ввела санкції проти кожного десятого депутата Верховної Ради

Уряд Російської Федерації запровадив економічні санкції проти 43 народних депутатів України, у тому числі п'ятого Президента Петра Порошенка.

Як повідомляє Укрінформ, такі дані оприлюднено на офіційному порталі правової інформації РФ.

Відповідні економічні санкції встановлює постанова уряду Російської Федерації від 31 серпня, оприлюднена увечері 4 серпня.

До санкційного списку зокрема потрапили Петро Порошенко, Ахтем Чийгоз, Святослав Вакарчук, Кіра Рудик, Сергій Рахманін, Валентин Наливайченко, Сергій Тарута

Депутат ВР від фракції «Голос» Володимир Цабаль підрахував у Фейсбуку, що загалом санкції стосуються 43 народних депутатів 9-го скликання. Найбільше у списку представників «Голосу» - 17. Окрім того, у ньому 11 народних обранців з «Батьківщини» та 9 – з «Європейської солідарності».

«Це - визнання нашої принципової, безкомпромісної позиції в боротьбі за визволення окупованих територій. А цей конкретний список, виглядає результатом голосування в липні за зміни до Закону про вибори, де завдяки «Голосу» і колегам з інших фракцій… вдалось добитись, щоб в цьому законі було прописано, що вибори на окупованих територіях можуть відбутись «тільки за стандартами ООН», - написав Цабаль, додавши, що це дуже не сподобалось нашим північним сусідам.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня поточного року.