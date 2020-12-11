Санкції проти Nord Stream-2 та $250 мільйонів Україні: Конгрес США підтримав законопроєкт

Верхня палата Конгресу США повторно схвалила проєкт закону про асигнування на національну оборону-2021, який передбачає допомогу Україні, а також санкції проти російського проєкту газопроводу Nord Stream-2.

Голосування відбулося в п’ятницю, передає власний кореспондент Укрінформу.

Проєкт закону підтримали 84 сенатори, «проти» висловилися лише 13. Це означає можливість для верхньої палати подолати вето президента в разі блокування закону главою Білого дому.

Як повідомляв Укрінформ, Палата представників США затвердила цей законопроєкт 8 грудня. Документ підтримали 335 конгресменів, проти висловилися 78 законодавців.

Таким чином, обидві палати Конгресу США ухвалили проєкт закону кількістю понад дві третини законодавців, необхідних для подолання президентського вето.

Як відомо, Дональд Трамп неодноразово погрожував заблокувати цей документ, оскільки він не передбачає скасування розділу 230 Закону про етику у сфері комунікацій. Цей розділ гарантує захист технологічним компаніям від судових позовів за розміщення, видалення або зміну користувацького контенту.

Проєкт закону NDAA-2021 передбачає виділення Україні $250 млн оборонної допомоги, в тому числі $75 млн на системи летального озброєння. Крім того, документ містить розширені санкції проти російського проєкту газопроводу Nord Stream-2, а також компаній та підрядників, які долучатимуться до будівництва, сертифікації та страхування цього газогону. Серед іншого, законопроєкт містить цілий список заходів із запобігання агресії РФ, а також санкції проти Туреччини через закупівлю нею російських систем ППО С-400 попри заперечення США та інших членів НАТО.