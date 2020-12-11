Санкції проти Nord Stream-2 та $250 мільйонів Україні: Конгрес США підтримав законопроєкт

Санкції проти Nord Stream-2 та $250 мільйонів Україні: Конгрес США підтримав законопроєкт

Укрінформ
Верхня палата Конгресу США повторно схвалила проєкт закону про асигнування на національну оборону-2021, який передбачає допомогу Україні, а також санкції проти російського проєкту газопроводу Nord Stream-2.

Голосування відбулося в п’ятницю, передає власний кореспондент Укрінформу.

Проєкт закону підтримали 84 сенатори, «проти» висловилися лише 13. Це означає можливість для верхньої палати подолати вето президента в разі блокування закону главою Білого дому.

Як повідомляв Укрінформ, Палата представників США затвердила цей законопроєкт 8 грудня. Документ підтримали 335 конгресменів, проти висловилися 78 законодавців.

Таким чином, обидві палати Конгресу США ухвалили проєкт закону кількістю понад дві третини законодавців, необхідних для подолання президентського вето.

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Як відомо, Дональд Трамп неодноразово погрожував заблокувати цей документ, оскільки він не передбачає скасування розділу 230 Закону про етику у сфері комунікацій. Цей розділ гарантує захист технологічним компаніям від судових позовів за розміщення, видалення або зміну користувацького контенту.

Проєкт закону NDAA-2021 передбачає виділення Україні $250 млн оборонної допомоги, в тому числі $75 млн на системи летального озброєння. Крім того, документ містить розширені санкції проти російського проєкту газопроводу Nord Stream-2, а також компаній та підрядників, які долучатимуться до будівництва, сертифікації та страхування цього газогону. Серед іншого, законопроєкт містить цілий список заходів із запобігання агресії РФ, а також санкції проти Туреччини через закупівлю нею російських систем ППО С-400 попри заперечення США та інших членів НАТО.

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