Штати готують санкції проти Туреччини за придбання у Росії С-400 – Bloomberg
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Bloomberg.
«Президент Дональд Трамп підписав пакет заходів, рекомендованих держсекретарем Майклом Помпео», - пише американське видання з посиланням на поінформовані джерела.
Санкції буде введено згідно із законом про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій (CAATSA).
Видання вказує, що на їхні запити про коментар з даного питання у Раді національної безпеки, Міністерстві фінансів та Державному департаменті США не відповіли.
Водночас зазначається, що Трамп раніше протистояв закликам Конгресу покарати Туреччину санкціями за угоду з Росією.
Як повідомлялося, Туреччина і Росія у 2017 році уклали контракт на постачання систем С-400 на суму 2,5 млрд доларів. У липні 2019-го до Туреччини надійшли перші компоненти ЗРК. У середині вересня стало відомо про постачання останніх компонентів другої батареї. Введення комплексів в експлуатацію заплановано на квітень 2020 року.
Турецькі військові вперше випробували С-400 в районі чорноморського міста Синоп на півночі країни в жовтні 2020 року. У НАТО висловили стурбованість з приводу пусків та заявили, що система може становити загрозу для повітряних суден союзників.