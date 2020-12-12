Росія ввела санкції проти Разумкова, Стефанчука і деяких «слуг народу»

До оновленого списку санкцій Росії проти України потрапили Голова Верховної Ради Дмитро Разумков та його перший заступник Руслан Стефанчук.

Відповідну постанову розміщено на порталі правової інформації РФ, передає Укрінформ.

Окрім Дмитра Разумкова і Руслана Стефанчука, уряд РФ запровадив "спеціальні економічні заходи" проти глави делегації України в ПАРЄ Єлизавети Ясько.

До списку осіб, на яких поширюються санкційні обмеження, також потрапили депутати Верховної Ради з фракції "Слуга народу" Максим Бужанський, Ольга Василевська-Смаглюк, Андрій Герус, Олександр Качура і Гео Лерос.

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Загалом санкційний перелік налічує 849 осіб.

Як повідомлялося, наприкінці серпня уряд Російської Федерації запровадив економічні санкції проти 43 народних депутатів України, у тому числі п'ятого Президента Петра Порошенка.