ЄС продовжив економічні санкції проти Росії на шість місяців - джерело

Глави держав і урядів ЄС вирішили продовжити на пів року економічні санкції проти РФ за дії, спрямовані на підрив суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це Укрінформу стало відомо з дипломатичних джерел у кулуарах саміту, який триває у Брюсселі.

Як очікується, офіційна інформація щодо прийнятих рішень буде оголошена під час пресконференції за підсумками першого дня саміту.

Участь у пресконференції мають узяти президент Європейської ради Шарль Мішель та очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.