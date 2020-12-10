ЄС продовжив економічні санкції проти Росії на шість місяців - джерело

ЄС продовжив економічні санкції проти Росії на шість місяців - джерело

Укрінформ
Глави держав і урядів ЄС вирішили продовжити на пів року економічні санкції проти РФ за дії, спрямовані на підрив суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це Укрінформу стало відомо з дипломатичних джерел у кулуарах саміту, який триває у Брюсселі.

Як очікується, офіційна інформація щодо прийнятих рішень буде оголошена під час пресконференції за підсумками першого дня саміту.

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Участь у пресконференції мають узяти президент Європейської ради Шарль Мішель та очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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