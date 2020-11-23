Канадська опозиція хоче розширити санкції проти Росії

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив глава Консервативної партії Канади й лідер парламентської опозиції Ерін Отул.

“Канаді варто розширити санкції проти Росії. Як відомо, акт Магнітського (який дозволяє Канаді накладати санкції на порушників прав людини по всьому світу, – авт.) – це робота консерваторів. <...> Цей засіб задумано для чинення тиску, і його варто використовувати частіше”, - сказав Отул.

На його переконання, “слід погоджувати дії з союзниками, аби максимально тиснути на ключових російських посадовців, безпосередньо залучених до подій у Криму й на Донбасі”.

Як відомо, Сергій Магнітський, який викрив ряд чиновників РФ в розкраданні у держави понад 230 млн доларів, був заарештований у 2008 році за обвинуваченням в ухиленні від сплати податків. У листопаді 2009 року він помер у лікарні слідчого ізолятора "Матросская тишина" в Москві.

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Раніше Канада вже застосувала “акт Магнітського” проти 30 росіян. Подібні законодавчі акти, що передбачають, зокрема, введення санкцій проти осіб, причетних до порушень прав людини та корупції, ухвалили США, Велика Британія, Литва, Естонія та ряд інших країн.